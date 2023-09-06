Рятувальна операція в Костянтинівці завершена: кількість жертв зросла

Рятувальна операція в Костянтинівці Донецької області після удару російських військ по місцевому ринку завершено. Кількість жертв трагедії зросла до 17 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено. Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення" , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня близько 14:00 росіяни атакували Костянтинівку Донецької області. Повідомлялось про 16 загиблих, у тому числі і дитину, і про 31 постраждалого.

Сьогодні відзначається 80-та річниця визволення Костянтинівки від нацистських загарбників.