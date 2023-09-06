Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци": угроза дефолта остается

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "СС", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что с одной стороны рейтинг кредитоспособности (Standalone Credit Profile, SCP) "Укрзализныци" изменен с "сс" на "ссс-" на фоне лучших, чем ожидалось результатов УЗ за первое полугодие 2023 года и обновленного прогноза на весь год.

Ожидаемое улучшение финансового положения УЗ ослабит давление на ликвидность.

Однако это не снимет полностью угрозы дефолта в среднесрочной перспективе. Даже с учетом внешней и помощи от государства, выйти на безубыточность УЗ в 2023 году не удастся.

"Мы по-прежнему ожидаем отрицательного чистого результата в 2023 году, несмотря на улучшение промежуточных показателей" , - указано в сообщении.

"Операционная прибыль в 2022 году включала в себя гранты государства в размере 9,7 млрд грн, без которых компания не смогла бы поддерживать прибыльную деятельность. Ликвидность намного лучше, чем в начале 2023 года, но во многом это связано с увеличением прямого долга и внешней поддержки" , - добавили также в Fitch.

Улучшение финансовых результатов УЗ ожидается в связи с восстановлением спроса на грузовые и пассажирские перевозки после их снижения в первые месяцы полномасштабного вторжения.

По данным Fitch, УЗ планирует в 2023 году увеличить выручку на 16% за счет роста доходов от грузоперевозок (82% операционных доходов на них). Этому будет способствовать и повышение тарифов на них, которое произошло в прошлом году.

Объем поступлений от пассажирских перевозок в 2023 году, как ожидается, вырастет на 15%.

При этом капитальные затраты УЗ на 2023 год (в основном на восстановление, ремонт и техническое обслуживание) были сокращены на 25% из-за более медленного, чем ожидалось, выполнения работ. Впрочем, выполнение и этого плана может быть пересмотрено, в зависимости от госфинансирования (около 50% запланированного объема работ).

В то же время, непогашенный долг УЗ на конец июля увеличился до 42,2 млрд грн.

"Компания погасила около 1 млрд грн долга по кредитным линиям, но привлекла EUR99 млн (около 4 млрд грн) от Европейского банка реконструкции и развития. К концу 2023 года прямой долг должен увеличиться до 59 млрд грн, но не более первоначально ожидаемых 66 млрд грн" , - отмечено в сообщении Fitch.

Доля LPN (евробондов) в сумме долга УЗ по состоянию на конец июля снизилась с 85,4% (на конец 2022 года) до 77,5%. Доля долга в иностранной валюте наоборот возросла с 94,3% (на конец 2022 года) до 96,6%.

"УЗ существенно подвержена валютному риску, поскольку получает доходы преимущественно в национальной валюте" , - отметили в Fitch.

Согласно прогнозам рейтингового агентства, соотношение чистого скорректированного долга к EBITDA в 2023 году составит 4,8x из-за медленного восстановления доходов.

Напоминаем:

Ранее Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте АО "Укрзализныця" с "C" до "Ограниченный дефолт" (RD).

Однако после достижения договоренности с держателями двух выпусков еврооблигаций (LPN) на $895 млн с погашением в 2024 и 2026 годах об отсрочке выплат по ним на 24 месяца, повысило долгосрочный рейтинг до "СС", а кредитоспособность до "сс".

УЗ в конце января оформила соглашение с держателями двух выпусков еврооблигаций на 895 млн доларов об отсрочке купонных выплат и погашения по ним на 24 месяца. Согласно им, новая дата погашений облигаций на 594,9 млн доларов со ставкой 8,25% - 9 июля 2026 года, а облигаций на 300 млн доларов со ставкой 7,87% - 15 июля 2028 года. Выплата купонного платежа отложена на 24 месяца – до 9 января 2025 года для облигаций из займа со сроком погашения в 2026-м году и до 15 января 2025 года для облигаций из займа со сроком погашения в 2028 году.