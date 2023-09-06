Fitch підтвердило рейтинг "Укрзалізниці": загроза дефолту залишається

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" на рівні "СС", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Зазначається, що з одного боку рейтинг кредитоспроможності (Standalone Credit Profile, SCP) "Укрзалізниці" змінено з "СС" на "ссс-" на тлі кращих, ніж очікувалося результатів УЗ за перше півріччя 2023 року та оновленого прогнозу на весь рік.

Очікуване поліпшення фінансового становища УЗ послабить тиск на ліквідність.

Однак це не зніме повністю загрози дефолту в середньостроковій перспективі. Навіть з урахуванням зовнішньої та допомоги від держави, вийти на беззбитковість УЗ у 2023 році не вдасться.

"Ми, як і раніше, очікуємо на від'ємний чистий результат у 2023 році, незважаючи на поліпшення проміжних показників" , - зазначено в повідомленні.

"Операційний прибуток у 2022 році включав у себе гранти держави в розмірі 9,7 млрд грн, без яких компанія не змогла б підтримувати прибуткову діяльність. Ліквідність набагато краща, ніж на початку 2023 року, але багато в чому це пов'язано зі збільшенням прямого боргу і зовнішньої підтримки" , - додали також у Fitch.

Поліпшення фінансових результатів УЗ очікується у зв'язку з відновленням попиту на вантажні та пасажирські перевезення після їх зниження в перші місяці повномасштабного вторгнення.

За даними Fitch, УЗ планує у 2023 році збільшити виручку на 16% за рахунок зростання доходів від вантажоперевезень (82% операційних доходів на них). Цьому сприятиме і підвищення тарифів на них, яке відбулося минулого року.

Обсяг надходжень від пасажирських перевезень у 2023 році, як очікується, зросте на 15%.

При цьому капітальні витрати УЗ на 2023 рік (в основному на відновлення, ремонт і технічне обслуговування) було скорочено на 25% через повільніше, ніж очікувалося, виконання робіт. Утім, виконання і цього плану може бути переглянуто, залежно від держфінансування (близько 50% запланованого обсягу робіт).

Водночас непогашений борг УЗ на кінець липня збільшився до 42,2 млрд грн.

"Компанія погасила близько 1 млрд грн боргу за кредитними лініями, але залучила EUR99 млн (близько 4 млрд грн) від Європейського банку реконструкції та розвитку. До кінця 2023 року прямий борг має збільшитися до 59 млрд грн, але не більше від спочатку очікуваних 66 млрд грн" , - зазначено в повідомленні Fitch.

Частка LPN (євробондів) у сумі боргу УЗ станом на кінець липня знизилася з 85,4% (на кінець 2022 року) до 77,5%. Частка боргу в іноземній валюті навпаки зросла з 94,3% (на кінець 2022 року) до 96,6%.

"УЗ істотно схильна до валютного ризику, оскільки отримує доходи переважно в національній валюті" , - зазначили у Fitch.

Згідно з прогнозами рейтингового агентства, співвідношення чистого скоригованого боргу до EBITDA у 2023 році становитиме 4,8x через повільне відновлення доходів.

Нагадуємо:

Раніше Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті АТ "Укрзалізниця" з "C" до "Обмежений дефолт" (RD).

Однак після досягнення домовленості з власниками двох випусків єврооблігацій (LPN) на $895 млн із погашенням у 2024 і 2026 роках про відтермінування виплат за ними на 24 місяці, підвищило довгостроковий рейтинг до "СС", а кредитоспроможність - до "сс".

УЗ наприкінці січня оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на 895 млн доларів про відтермінування купонних виплат і погашення за ними на 24 місяці. Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на 594,9 млн доларів зі ставкою 8,25% - 9 липня 2026 року, а облігацій на 300 млн доларів зі ставкою 7,87% - 15 липня 2028 року. Виплату купонного платежу відтерміновано на 24 місяці - до 9 січня 2025 року для облігацій із позики з терміном погашення 2026-го року і до 15 січня 2025 року для облігацій із позики з терміном погашення 2028 року.