Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на 1 млрд долларов

США предоставит Украине пакет военной помощи стоимостью $1 млрд, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, по словам Блинкена, она будет содержать "важную помощь по разминированию".

Как сообщалось, 6 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.