Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів

США нададуть Україні пакет військової допомоги вартістю $1 млрд, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, за словами Блінкена, вона міститиме "важливу допомогу з розмінування".

Як повідомлялось, 6 вересня Пентагон оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги $175 млн, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.