Ночью беспилотники атаковали Москву и еще две области РФ

Минобороны РФ в ночь на 7 сентября якобы приостановило атаку беспилотниками в Брянской области, заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз. Ранее об атаках дронов сообщали в Ростовской области и Москве, сообщает Украинская правда.

По информации российского чиновника, военные якобы уничтожили беспилотник над Брянским районом. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Утром Богомаз добавил, что в результате падения обломков беспилотника частично повреждены стекла в здании железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Кроме этого российский губернатор сообщил о еще одной атаке беспилотника, который тоже якобы сбили.

Власти российского Ростова-на-Дону заявили, что якобы в ночь на 7 сентября над территорией области сбили 2 беспилотника. В Ростове начался пожар, который уже ликвидировали.

Российские паблики сообщали, что взрыв произошел на Пушкинской улице в нескольких кварталах от штаба Южного военного округа ВС РФ.

Также мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили в десятках километров от столицы России.

"Сегодня (7 сентября - ред.) ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы" , – сообщил он.

В то же время российские паблики в Telegram публикуют кадры повреждений якобы после сбивания БПЛА.