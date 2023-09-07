Вночі безпілотники атакували Москву та ще дві області РФ

Міноборони РФ у ніч на 7 вересня нібито призупинило атаку безпілотниками у Брянській області, заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз. Раніше про атаки дронів повідомляли в Ростовській області та Москві, повідомляє Українська правда.

За інформацією російського чиновника, військові нібито знищили безпілотник над Брянським районом. Богомаз зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Вранці Богомаз додав, що внаслідок падіння уламків безпілотника частково пошкоджені шибки у будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та кілька автомобілів. Крім цього, російський губернатор повідомив про ще одну атаку безпілотника, який теж нібито збили.

Влада російського Ростова-на-Дону заявила, що нібито в ніч на 7 вересня над територією області збили 2 безпілотники. У Ростові почалася пожежа, яку вже ліквідували.

Російські пабліки повідомляли, що вибух стався на Пушкінській вулиці за кілька кварталів від штабу Південного військового округу ЗС РФ.

Також мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що в ніч проти 7 вересня Москву атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від столиці Росії.

"Сьогодні (7 вересня - ред.) вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби" , – повідомив він.

Водночас, російські паблики в Telegram публікують кадри пошкоджень нібито після збивання БПЛА.