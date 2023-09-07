В РФ сбор урожая под угрозой из-за дефицита топлива – министр

Образовавшийся в России дефицит горючего может остановить уборку урожая и посев озимых.﻿ Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает Экономическая правда.

По его словам, если еще неделю назад шла речь о высоких ценах на горючее, то теперь его нет вообще.

"У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа" , — предупредил Патрушев.

По его словам, работа с нефтеперерабатывающими заводами ведется в ручном режиме в каждом регионе. Приходится искать горючее для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно "экстренно".

"Проблема с топливом - кричащая, ею надо всем заниматься" , - заключил Патрушев.

Российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы.﻿﻿ 4 сентября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина "Премиум-95" впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну.