У РФ збирання врожаю під загрозою через дефіцит палива – міністр

Дефіцит пального, що утворився в Росії, може зупинити збирання врожаю і сівбу озимих.﻿ Про це заявив міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, повідомляє Економічна правда.

За його словами, якщо ще тиждень тому йшлося про високі ціни на пальне, то тепер його немає взагалі.

"У нас проблеми саме вже з наявністю. Ми зараз зупинимо і збір врожаю, і не відсіємося по озимих. Це буде катастрофа" , - попередив Патрушев.

За його словами, робота з нафтопереробними заводами ведеться в ручному режимі в кожному регіоні. Доводиться шукати пальне для сільгосппідприємств, оскільки розв'язувати проблему потрібно "екстрено".

"Проблема з пальним - кричуща, нею треба всім займатися" , - підсумував Патрушев.

Російський ринок бензину продовжує переписувати цінові максимуми на тлі наростаючого дефіциту палива, що охопив південні регіони.﻿﻿ 4 вересня, на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі вартість бензину "Преміум-95" вперше в історії перевалила за позначку 75 тисяч рублів за тонну.