В ГПСУ опровергли запрет на выезд для военнообязанных женщин

Выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин) согласно постановлению Кабмина. Выезд за границу для женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и станут на военный учет с 1 октября, пока не ограничен. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

По его словам, то, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины, как и для военнообязанных мужчин.

Если соответствующие изменения и будут, сначала их должно принять правительство.

Журналисты издания также не нашли ни одного законопроекта на рассмотрении, касающегося ограничения выезда женщин за границу.

Ранее нардеп и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявлял, что женщины после постановки на военный учет станут военнообязанными, а затем им будет запрещено выезжать за границу.