У ДПСУ спростували заборону на виїзд для військовозобов'язаних жінок

Виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну. Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

За його словами, те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як і військовозобов’язаним чоловікам.

Якщо відповідні зміни й будуть, спочатку їх має ухвалити уряд.

Журналісти видання також не знайшли жодного законопроєкту на розгляді, який би стосувався обмеження виїзду жінок за кордон.

Раніше нардеп і представник президента в парламенті Федір Веніславський заявляв﻿, що жінки після постановки на військовий облік стануть військовозобов'язаними, а відтак їм буде заборонено виїжджати за кордон.