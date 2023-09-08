Оккупанты сбросили на Херсонщину авиабомбу: 3 погибших

В результате сбрасывания авиабомбы на село Одрадокаменка Херсонской области погибли три человека, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В Отрядокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения" , - отметил он.

Клименко добавил, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры.

В Херсонской ОВА сообщили, что из-за попадания управляемой авиабомбы травмы несовместимы с жизнью получили две женщины и один мужчина. Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.