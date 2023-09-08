Окупанти скинули на Херсонщину авіабомбу: 3 загиблих
Внаслідок скидання авіабомби на село Одрадокам‘янка Херсонської області загинуло троє людей, ще 4 отримали поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", – зазначив він.
Клименко додав, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.
У Херсонській ОВА повідомили, що через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.