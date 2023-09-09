Что ждет казино в будущем году

В следующем году перед операторами будет стоять задача расширения азартных услуг, повышение конкурентоспособности, открытие новых слот-залов. Это невозможности без привлечения дополнительных инвестиций и либерализации законодательства. Владельцы казино ждут от депутатов Верховной Рады принятия ряда поправок, снижающих налоговое бремя, уменьшение бюрократических процедур, а также различных запретов на открытие новых площадок.

Что будет с онлайн казино

После легализации, которая началась в середине 2020 года, операторы обязаны приобретать лицензии, предварительно получив разрешение КРАИЛ, после всех проверок. Одними из первых получили лицензию Краил онлайн казино First Casino﻿. Порядок лицензирования в 2023 году не изменится, однако операторы надеются на снижение стоимости лицензий. В настоящее время, владельцам нужно заплатить 31 миллион гривен за разрешительный документ, действующий 5 лет.

Клиенты ждут от интернет-площадок улучшение качества обслуживание и снижение стоимости услуг. Расширение ассортимента входит в планы администрации порталов. Наряду с классическими однорукими бандитами посетителям будет предложено ряд инновационных решений:

- Live-casino. Виртуальные комнаты с настоящим дилером.

- Краш-игры со ставками на исход события.

- Лотереи.

- Турниры и другие соревнования среди клиентов.

Никуда не денется верификация пользователей. Каждый зарегистрированный игрок должен подтвердить возраст, если игроку меньше 21 года, то аккаунт будет заблокирован, таково требование законодательства Украины.

Упор на мобильные казино

Такая тенденция наблюдается по всему миру. Иностранные площадки стараются увеличить количество посетителей, предлагая им установить приложение для смартфона или воспользоваться мобильной версией сайта.

По оценкам экспертов, переход на мобильные версии не повлияет на стоимость услуг, несмотря на то, что оператором придется нести дополнительные затраты на разработку мобильных приложений.

Либерализация законодательства

Ряд специалистов допускают уменьшение количество запретов на открытие слот-залов. Это будет касаться небольших городов и районных центров с общей численностью населения не менее 100,000 человек. Власти напрямую заинтересованы в открытие небольших площадок, это привлечет новых туристов и поможет получить дополнительный доход в бюджет.

В настоящее время открывать слот-залы можно в специально отведенных местах: гостиницах и отелях с номерным фондом не менее 100 комнат, туристических зонах. При этом в законодательстве прописано множество запретов, например, запрещается открывать казино, если поблизости имеются следующие объекты:

- Школы.

- Больницы.

- Банки.

- Дома престарелых.

- Санатории.

В самих помещениях не допускается размещение филиалов банков, обменных пунктов, банкоматов и отделений микрофинансовых организаций. Такие ограничения мешают развитию азартного бизнеса в Украине.

Чего ждут клиенты казино в 2023 году

Их ждет повышение качества обслуживания, снижение стоимости на услуги операторов, увеличение ассортимента игр и других развлечений. Создание крупных развлекательных центров в больших городах позволяет оборудовать не только слот-залы, но и организовать концертные площадки, открывать фешенебельные рестораны и бары.