Що чекає на казино в майбутньому році

Наступного року перед операторами стоятиме завдання розширення азартних послуг, підвищення конкурентоспроможності, відкриття нових слот-залів. Це неможливо без залучення додаткових інвестицій і лібералізації законодавства. Власники казино чекають від депутатів Верховної Ради ухвалення низки поправок, що знижують податковий тягар, зменшення бюрократичних процедур, а також різних заборон на відкриття нових майданчиків.

Що буде з онлайн казино

Після легалізації, яка почалася в середині 2020 року, оператори зобов'язані купувати ліцензії, попередньо отримавши дозвіл КРАІЛ, після всіх перевірок. Одними з перших отримали ліцензію Країл онлайн казино First Casino﻿. Порядок ліцензування у 2023 році не зміниться, проте оператори сподіваються на зниження вартості ліцензій. Наразі власникам потрібно заплатити 31 мільйон гривень за дозвільний документ, що діє 5 років.

Клієнти чекають від інтернет-майданчиків поліпшення якості обслуговування і зниження вартості послуг. Розширення асортименту входить у плани адміністрації порталів. Поряд із класичними однорукими бандитами відвідувачам буде запропоновано низку інноваційних рішень:

- Live-casino. Віртуальні кімнати зі справжнім дилером.

- Краш-ігри зі ставками на результат події.

- Лотереї.

- Турніри та інші змагання серед клієнтів.

Нікуди не дінеться верифікація користувачів. Кожен зареєстрований гравець має підтвердити вік, якщо гравцеві менше 21 року, то акаунт буде заблоковано, така вимога законодавства України.

Упор на мобільні казино

Така тенденція спостерігається по всьому світу. Іноземні майданчики намагаються збільшити кількість відвідувачів, пропонуючи їм встановити застосунок для смартфона або скористатися мобільною версією сайту.

За оцінками експертів, перехід на мобільні версії не вплине на вартість послуг, незважаючи на те, що оператору доведеться нести додаткові витрати на розробку мобільних додатків.

Лібералізація законодавства

Деякі фахівці допускають зменшення кількості заборон на відкриття слот-залів. Це стосуватиметься невеликих міст і районних центрів із загальною чисельністю населення не менше ніж 100,000 осіб. Влада безпосередньо зацікавлена у відкритті невеликих майданчиків, це приверне нових туристів і допоможе отримати додатковий дохід до бюджету.

Наразі відкривати слот-зали можна в спеціально відведених місцях: готелях і гостиницях із номерним фондом не менше ніж 100 кімнат, туристичних зонах. Водночас у законодавстві прописано безліч заборон, наприклад, забороняється відкривати казино, якщо поблизу є такі об'єкти:

- Школи.

- Лікарні.

- Банки.

- Будинки престарілих.

- Санаторії.

У самих приміщеннях не допускається розміщення філій банків, обмінних пунктів, банкоматів і відділень мікрофінансових організацій. Такі обмеження заважають розвитку азартного бізнесу в Україні.

Чого чекають клієнти казино у 2023 році

На них чекає підвищення якості обслуговування, зниження вартості на послуги операторів, збільшення асортименту ігор та інших розваг. Створення великих розважальних центрів у великих містах дає змогу обладнати не тільки слот-зали, а й організувати концертні майданчики, відкривати фешенебельні ресторани та бари.