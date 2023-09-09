Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один украинский банк объявили неплатежеспособным

7 сентября 2023 года Национальный банк принял решение отнести АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» (далее – АО «Укрстройинвестбанк») к категории неплатежеспособных. В банк введена временная администрация. Решение принято в связи с невыполнением АО «Укрстройинвестбанк» письменного требования НБУ и неучета в полном размере всех замечаний регулятора.

Каждый из вкладчиков банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные состоянием на конец дня 6 сентября. При этом долларовые вклады и остатки на текущих счетах будут выплачены в национальной валюте по официальному курсу НБУ – 36,5686 грн за 1 доллар.

АО «Укрстройинвестбанк» стал четвертым банком в 2023 году, который вывели с рынка, и восьмым с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

2. Национальный банк запустил образовательный сайт по финансовой грамотности

Национальный банк Украины презентовал сайт﻿ по финансовой грамотности "Гаразд".

Его запуск – один из шагов на пути повышения финансовой обознанности и защиты прав клиентов финансовых учреждений.

Образовательный сайт «Гаразд» - это бесплатная онлайн-платформа, благодаря которой украинцы смогут получить уровень финансовых знаний, достаточный для принятия ответственных решений, касающихся персональных финансов. Главное преимущество данного сайта – ценное практическое предложение для каждого украинца, поскольку на платформе потребители финансовых услуг смогут найти идеальные решения, которые понадобятся в обычной жизни: от алгоритма действий по оформлению депозита или кредита до советов по планировнию собственного бюджета и финансового воспитания детей.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 5 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Единой тенденции не было: кто-то повышал, а кто-то снижал процентные ставки. Некоторые банки и повышали, и снижали процентные ставки в зависимости от срока действия и валюты депозита.

Агропросперис Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,75 до 17,50% годовых;

на 6 месяцев – с 17,25 до 17,75% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 18,25% годовых.

В то же время Агропросперис Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 18,25 до 18% годовых.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 19 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 19 до 17,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 18,50 до 17,50% годовых.

Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 18,50 до 17,50% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 17% годовых.

Также Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 2,75 до 1% годовых;

на 12 месяцев – с 2,75 до 1,50% годовых.

Радабанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев с 15,50 до 16% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 17 до 15% годовых.

4. RwSbank запустил возможность удаленной регистрации

Число банков, стать клиентом которого можно удаленно, выросло: к ним добавился RwSbank, который запустил удаленную идентификацию и верификацию клиентов через приложение «Дія».

Чтобы стать клиентом банка, нужно:

1) загрузить мобильное приложение «RwS Online»;

2) выбрать опцию «Хочу стать клиентом RwSbank»;

3) пройти верицикацию и идентификацию с помощью функции шеринга е-паспорта, выбрав опцию «Передать через Дія», перейти в приложение «Дія»; 4) ввести свій номер телефона (авторизация подтвердится ОТП-паролем в виде SMS) и создать личный пароль для входа в приложение.

Картой банка можно будет сразу же рассчитываться в Интернете и подключить ее к цифровому кошельку Apple Pay или Google Pay.

5. Совместная акция А-Банка и сети АЗС «ОККО»

Вслед за Приватбанком совместную акцию с сетью автозаправочных комплексов «ОККО» решил организовать и А-Банк.

С 1 сентября 2023 года при заправке на «ОККО» и оплате картой МПС Mastercard от А-Банка клиенты могут получить скидку баллами Fishka, а именно:

- 5 грн/литр за дизельное топливо или бензин;

- 2,5 грн/литр за газ.

Максимальная сумма скидок, которую можно получить за месяц — 1000 грн баллами на карту Fishka.

Период проведения акции: 01.09.2023−30.09.2023.