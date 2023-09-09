Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один український банк оголосили неплатоспроможним

7 вересня 2023 року Національний банк ухвалив рішення віднести АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (далі – АТ «Укрбудінвестбанк») до категорії неплатоспроможних. У банк введено тимчасову адміністрацію. Рішення прийнято у зв'язку з невиконанням АТ «Укрбудінвестбанк» письмової вимоги НБУ та неврахування у повному розмірі всіх зауважень регулятора.

Кожен із вкладників банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 6 вересня. При цьому доларові вклади та залишки на поточних рахунках буде виплачено у національній валюті за офіційним курсом НБУ – 36,5686 грн за 1 долар.

АТ «Укрбудінвестбанк» став четвертим банком у 2023 році, який вивели з ринку, та восьмим з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

2. Національний банк запустив освітній сайт із фінансової грамотності

Національний банк України презентував сайт з фінансової грамотності "Гаразд".

Його запуск – один із кроків на шляху підвищення фінансової ознайомленості та захисту прав клієнтів фінансових установ.

Освітній сайт «Гаразд» - це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій українці зможуть отримати рівень фінансових знань, достатній для прийняття відповідальних рішень щодо персональних фінансів. Головна перевага даного сайту – цінна практична пропозиція для кожного українця, оскільки на платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти ідеальні рішення, які знадобляться у звичайному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад щодо планування власного бюджету та фінансового виховання дітей.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 5 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Єдиної тенденції не було: хтось збільшував, а хтось знижував відсоткові ставки. Деякі банки і підвищували, і знижували відсоткові ставки в залежності від терміну дії та депозитної валюти.

Агропросперіс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 16,75% до 17,50% річних;

на 6 місяців – з 17,25% до 17,75% річних;

на 12 місяців - з 18 до 18,25% річних.

Водночас, Агропросперіс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами в гривні на 9 місяців з 18,25 до 18% річних.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 19% до 18% річних;

на 6 місяців – із 19 до 17,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 18,50 до 17,50% річних.

Асвіо Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 18,50 до 17,50% річних;

на 12 місяців - з 18 до 17% річних.

Також Асвіо Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 2,75 до 1% річних;

на 12 місяців – з 2,75 до 1,50% річних.

Радабанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців з 15,50 до 16% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 17 до 15% річних.

4. RwSbank запустив можливість віддаленої реєстрації

Число банків, стати клієнтом якого можна віддалено, зросло: до них додався RwSbank, який запустив віддалену ідентифікацію та верифікацію клієнтів через програму «Дія».

Щоб стати клієнтом банку, потрібно:

1) завантажити мобільний додаток «RwS Online»;

2) вибрати опцію "Хочу стати клієнтом RwSbank";

3) пройти верицикацію та ідентифікацію за допомогою функції шерингу е-паспорта, обравши опцію «Передати через Дія», перейти до програми «Дія»; 4) ввести свій номер телефону (авторизація підтвердиться ОТП-паролем у вигляді SMS) та створити особистий пароль для входу до програми.

Карткою банку можна буде відразу ж розраховуватися в Інтернеті та підключити її до цифрового гаманця Apple Pay або Google Pay.

5. Спільна акція А-Банку та мережі АЗС «ОККО»

Після Приватбанком спільну акцію з мережею автозаправних комплексів «ОККО» вирішив організувати і А-Банк.

З 1 вересня 2023 року при заправці на «ОККО» та оплаті карткою МПС Mastercard від А-Банку клієнти можуть отримати знижку балами Fishka, а саме:

- 5 грн/літр за дизельне паливо чи бензин;

– 2,5 грн/літр за газ.

Максимальна сума знижок, яку можна отримати за місяць, — 1000 грн балами на картку Fishka.

Період проведення акції: 01.09.2023–30.09.2023.