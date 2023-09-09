НБУ за неделю более чем вдвое уменьшил продажу валюты из резервов

Национальный банк за неделю с 4 по 8 сентября на межбанковском валютном рынке продал 302,74 млн долларов и купил 0,47 млн долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 302,74 млн долларов, что на 335,58 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составлял 638,32 млн.

При этом регулятор купил 0,47 млн долларов, а неделей ранее - 0,15 млн.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 17,1478 млрд долларов, а купил - 195,83 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.