НБУ за тиждень більш ніж удвічі зменшив продаж валюти з резервів

Національний банк за тиждень з 4 по 8 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 302,74 млн доларів і купив 0,47 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 302,74 млн доларів, що на 335,58 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 638,32 млн.

При цьому регулятор купив 0,47 млн доларів, а тижнем раніше – 0,15 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 17,1478 млрд доларів, а купив – 195,83 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.