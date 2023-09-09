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В небе Донецка появился огромный украинский флаг на красно-черных шарах

В небе Донецка появился огромный украинский флаг на красно-черных шарах
Фото: Telegram

Так Авдеевку поздравили с Днем города волонтеры и военные, сообщает Деловая столица.

Утром в Донецке заметили флаг Украины, говорит информация в соцсетях.

Российские оккупанты открыли огонь и видео сопровождается звуками выстрелов. Но флаг продолжал гордо развеваться в воздухе.

Неизвестные патриоты запустили украинский флаг на воздушных шарах. Впоследствии информация прояснилась.

В сети пишут, что наши волонтеры запустили украинский флаг в Авдеевке ко Дню города.

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