В небе Донецка появился огромный украинский флаг на красно-черных шарах
Так Авдеевку поздравили с Днем города волонтеры и военные, сообщает Деловая столица.
Утром в Донецке заметили флаг Украины, говорит информация в соцсетях.
Российские оккупанты открыли огонь и видео сопровождается звуками выстрелов. Но флаг продолжал гордо развеваться в воздухе.
Неизвестные патриоты запустили украинский флаг на воздушных шарах. Впоследствии информация прояснилась.
В сети пишут, что наши волонтеры запустили украинский флаг в Авдеевке ко Дню города.