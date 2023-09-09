У небі Донецька з'явився величезний український прапор на червоно-чорних кулях
Так Авдіївку привітали з Днем міста волонтери та військові, повідомляє Ділова столиця.
Вранці у Донецьку помітили прапор України, говорить інформація у соцмережах.
Російські окупанти відкрили вогонь та відео супроводжується звуками пострілів. Але прапор продовжував гордо майоріти в повітрі.
Невідомі патріоти запустили український прапор повітряними кулями. Згодом інформація прояснилася.
У мережі пишуть, що наші волонтери запустили український прапор у Авдіївці до Дня міста.