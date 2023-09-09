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У небі Донецька з'явився величезний український прапор на червоно-чорних кулях

У небі Донецька з'явився величезний український прапор на червоно-чорних кулях
Фото: Telegram

Так Авдіївку привітали з Днем міста волонтери та військові, повідомляє Ділова столиця.

Вранці у Донецьку помітили прапор України, говорить інформація у соцмережах.

Російські окупанти відкрили вогонь та відео супроводжується звуками пострілів. Але прапор продовжував гордо майоріти в повітрі.

Невідомі патріоти запустили український прапор повітряними кулями. Згодом інформація прояснилася.

У мережі пишуть, що наші волонтери запустили український прапор у Авдіївці до Дня міста.

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