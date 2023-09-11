Минобороны: ВСУ освободили часть Опытного в Донецкой области

На прошлой неделе Силы обороны имели успех на Бахмутском направлении, в результате чего была освобождена новая территория, также украинские воины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Лига.net.

По ее словам, ВСУ имеют "определенные успехи" в районе Клещеевки и Андреевки, за неделю освобождены 2 кв. км.

За все время атак под Бахмутом Силы обороны освободили 49 кв. км.

По ее словам, на этом направлении россияне пытались штурмовать позиции украинских военных в районах Железнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки.

На Авдеевском направлении Силы обороны деоккупировали часть поселка Опытное.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта" , – сказала ﻿Маляр.