Міноборони: ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині

Минулого тижня Сили оборони мали успіх на Бахмутському напрямку, внаслідок чого було звільнено нову територію, також українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Ліга.net.

За її словами, ЗСУ мають "певні успіхи" в районі Кліщіївки та Андріївки, за тиждень звільнено 2 кв. км.

За весь час атак під Бахмутом Сили оборони звільнили 49 кв. км.

За її словами, на цьому напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки та Богданівки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони деокупували частину селища Опитне.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту" , – сказала Маляр.