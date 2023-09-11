Буданов об использовании россиянами дронов: Копируют тактику ВСУ

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты стали копировать тактику Сил обороны. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES. ﻿, сообщает Лига.net.

По его словам, Украина имеет преимущество перед россиянами в контексте креатива и пластичности ведения войны.

Он отметил, что одновременно захватчики адаптируются, пытаются сменить тактику, найти способ использования сил.

"Их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения" , — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что враг перешел на массовое применение дронов, а до большой войны в Москве не понимали их важности.