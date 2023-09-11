Буданов про використання росіянами дронів: Копіюють тактику ЗСУ

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти почали копіювати тактику Сил оборони. Про це він повідомив під час виступу на форумі YES, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Україна має перевагу перед росіянами у контексті креативу та пластичності ведення війни.

Він зазначив, що одночасно загарбники адаптуються, намагаються змінити тактику, знайти спосіб застосування сил.

"Їхня стратегія з тріс ﻿﻿ ком провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення" , — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що ворог перейшов на масове застосування дронів, а до великої війни в Москві не розуміли їхньої важливості.