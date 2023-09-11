Украина и Германия построят ветровую электростанцию в районе ЧАЭС

Глава МИД Германии Анналена Бербок, во время визита в Украину, подписала украинско-немецкий меморандум о намерении построить ветровую электростанцию в районе Чернобыльской АЭС, сообщает Новое время.

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

"Зеленая электроэнергия из Чернобыля — это будущая версия мира" , — отметила Бербок.

По мнению главы немецкого МИДа, которая является сопредседателем партии Союз 90/Зеленые, Украина должна шире использовать возобновляемые источники энергии.

Также Бербок посетила крупную электростанцию в 50 км от Киева, которая не раз подвергалась атакам российских ракет и дронов.

Эта ТЭС была серьезно повреждена зимой, но уже полностью восстановлена. Сейчас она окружена высокими заграждениями, защищающими от дронов.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к зимним атакам РФ на энергосистемы и полагается на немецкие системы противовоздушной обороны Gepard и крупнокалиберные пулеметы, как американский M2 Browning.