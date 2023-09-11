Україна і Німеччина побудують вітрову електростанцію в районі ЧАЕС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, під час візиту в Україну, підписала українсько-німецький меморандум про намір побудувати вітрову електростанцію в районі Чорнобильської АЕС, повідомляє Новое время.

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

"Зелена електроенергія з Чорнобиля — це майбутня версія світу" , — зазначила Бербок.

На думку очільниці німецького МЗС, яка є співголовою партії Союз 90/Зелені, Україна має ширше використовувати відновлювальні джерела енергії.

Також Бербок відвідала велику електростанцію за 50 км від Києва, яка не раз піддавалася атакам російських ракет і дронів.

Ця ТЕС була серйозно пошкоджена взимку, але вже повністю відновлена. Зараз вона оточена високими загородженнями, що захищають від дронів.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до зимових атак РФ на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard і великокаліберні кулемети, як американський M2 Browning.