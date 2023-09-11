Литва осудила псевдовыборы россиян на оккупированных территориях Украины

Литва решительно осудила фейковые выборы, проведенные Россией 8-10 сентября на оккупированных территориях Украины и пообещала ответ причастным к этому лицам, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, где цитируются слова министра иностранных дел Габриелиуса Ландсбергиса.

В нем отметили, что этот незаконный шаг является еще одной отчаянной попыткой Кремля легитимизировать контроль над временно оккупированными территориями Украины, создать иллюзию несуществующей легитимности, продолжая грубо нарушать международное право и независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины, дополняя длинный список преступлений, совершенных Россией в Украине.

"Международное сообщество никогда не признает результаты этих фальшивых выборов. Более того, те, кто способствует их организации, должны получить сильный и конкретный ответ", – подчеркнул Ландсбергис.

В заявлении также говорится, что Литва подтверждает свою последовательную поддержку борьбы украинского народа за свободу, суверенитет и территориальную целостность и требует, чтобы РФ немедленно вывела свои силы с международно признанной территории Украины.

Ранее ЕС заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.

Совет Европы ранее заявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результаты этих псевдовыборов.

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.