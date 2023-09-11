Литва засудила псевдовибори росіян на окупованих територіях України

Литва рішуче засудила фейкові вибори, проведені Росією 8-10 вересня на окупованих територіях України та пообіцяла відповідь причетним до цього особам, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, де цитуються слова міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса.

У ній зазначили, що цей незаконний крок є ще однією відчайдушною спробою Кремля легітимізувати контроль над тимчасово окупованими територіями України, створити ілюзію неіснуючої легітимності, продовжуючи грубо порушувати міжнародне право і незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України, доповнюючи довгий список злочинів, скоєних Росією в Україні.

"Міжнародне співтовариство ніколи не визнає результати цих фальшивих виборів. Більше того, ті, хто сприяє їх організації, повинні отримати сильну і конкретну відповідь", – наголосив Ландсбергіс.

В заяві також йдеться, що Литва підтверджує свою послідовну підтримку боротьби українського народу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність та вимагає, щоб РФ негайно вивела свої сили з міжнародно визнаної території України.

Раніше ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

Рада Європи раніше заявила, що фіктивні "вибори", які Росія провела днями на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.