Британская разведка: РФ "перекалибровала" ПВО вокруг Москвы из-за беспилотников

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия "перекалибровала" свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, поскольку город сталкивается с почти ежедневными атаками беспилотников, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"В последние недели Россия перекалибровала позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые город сейчас испытывает почти ежедневно" , – говорится в сообщении.

С начала сентября 2023 г. российские зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1 вокруг столицы были размещены на повышениях. Ранее после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года Россия также разместила Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве.

Кроме того, что изменения направлены на улучшение обороны, они, вероятно, также цель заверить общественность в том, что власти держат угрозу под контролем.