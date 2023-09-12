Британська розвідка: РФ "перекалібрувала" ППО навколо Москви через безпілотники

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія "перекалібрувала" свою протиповітряну оборону навколо Москви, оскільки місто стикається з майже щоденними атаками безпілотників, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Протягом останніх тижнів Росія перекалібрувала позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії навколо Москви з метою більш ефективного захисту від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яких місто зараз зазнає майже щодня" , – йдеться у повідомленні.

З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси Панцирь-С1 навколо столиці були розміщені на підвищеннях. Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі і Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила Панцирь-С1 на дахах офіційних будівель в Москві.

Крім того, що зміни спрямовані на покращення оборони, вони, ймовірно, також мають на меті запевнити громадськість у тому, що влада тримає загрозу під контролем.