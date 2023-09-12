В Крыму раздаются взрывы, в небо подняли вертолеты – соцсети
Взрывы раздаются в Крыму во вторник, 12 сентября. При этом российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
При этом в соцсети пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "хлопке" в Красноперекопске.
"Что за бабах юго-западнее Красноперекопска? Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты. Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.
По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всего почувствовали эти села. Пока неизвестно, что и где взорвалось" , - пишут в Telegram-канале "Крымский ветер".