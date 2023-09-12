У Криму лунають вибухи, у небо підняли гелікоптери – соцмережі

Вибухи лунають у Криму у вівторок, 12 вересня. При цьому російські окупанти підняли в небо бойову авіацію, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

При цьому в соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська? Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери. Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.