Под Опытным ситуация меняется постоянно – спикер ВСУ

Вокруг поселка Опытное в Донецкой области идет плановая боевая работа украинских военных. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Там (вокруг Опытного - ред.) продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация меняется все время, и уже о конкретных успехах мы сообщим в свое время" , - сказал он.

Штупун отметил, что украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В то же время, россияне подтягивают резервы и пытаются восстанавливать свои подразделения. В частности, оккупанты продолжают напрасные попытки штурма позиций на правом фланге группировки наших бойцов, которые действуют на Мелитопольском направлении.

Захватчики также безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности, в районах Авдеевки, Марьинки и южнее возле Новомихайловки.

К тому же, ВСУ имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. Штупун сообщил, что они продвинулись от 300 до 500 метров на разных участках.

Ситуация вокруг Опытного

На выходных начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что украинские военные провели молниеносную операцию вблизи Авдеевки и заняли часть Опытного.

Позже эти данные подтвердила﻿ заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что движение наших бойцов произошло в районе Опытного и ВСУ удалось занять часть этого населенного пункта.