Команда серии автогонок Формула-1 впервые в истории подписала украинца

Команда Формулы-1 Williams Racing подписала в свою гоночную академию 14-летнего Александра Бондарева, который станет первым в истории украинцем, который присоединится к юношеской команде элитной серии автоспорта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает официальный сайт Williams Racing, персональная страница Бондарева в Фейсбук.

"Я очень рад присоединиться к Академии гонщиков Williams. Williams Racing — одна из самых известных команд в автоспорте, у нее были одни из лучших пилотов в гонках, и это честь иметь шанс быть частью этой истории".

Спортивный директор Williams Racing Свен Смитс отметил, что команда высоко оценивает талант украинца, за которым Williams наблюдали некоторое время.

"В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, в том числе победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением поддержим его развитие, пока он продолжает свой путь в картинге".

В свою очередь, Александр подчеркнул, что понимает, какой долгий путь ему придется преодолеть, чтобы отплатить за то доверие и веру, которые ему выразила команда.

"С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. У меня, конечно, впереди долгий путь, но это огромный шаг для меня".

Александр Бондарев на базе Williams Racing Источник: Фейсбук Бондарева

Справка: Williams Racing — независимая британская команда Формулы-1, которая была основана в 1970-х годах, имеет в своем активе 9 побед в Кубке конструкторов.

В составе команды выступали многие легенды Формулы-1, в том числе пилоты, выигрывавшие чемпионат мира.

Самые известные из них: Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике и другие.

В конце июля Бондарев стал первым украинцем в истории картинга, кто завоевал титул чемпиона Европы.