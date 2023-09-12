Команда серії автогонок Формула-1 вперше в історії підписала українця

Команда Формули-1 Williams Racing підписала у свою гоночну академію 14-річного Олександра Бондарева, який стане першим в історії українцем, котрий приєднається до юнацької команди найелітнішої серії автоспорту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє офіційний сайт Williams Racing, персональна сторінка Бондарєва у Фейсбук.

"Я дуже радий приєднатися до Академії гонщиків Williams. Williams Racing — одна з найвідоміших команд у автоспорті, у неї були одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, і це честь мати шанс бути частиною цієї історії".

Спортивний директор Williams Racing Свен Смітс зазначив, що команда високо оцінює талант українця, за яким Williams спостерігали деякий час.

"У свої 14 років він уже має кілька виняткових досягнень, зокрема перемогу на Чемпіонаті Європи FIA-CIK у 2023 році. Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картингу".

У свою чергу Олександр підкреслив, що розуміє, який довгий шлях йому доведеться подолати, щоб відплатити за ту довіру і віру, які йому висловила команда.

"З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. Мені, звичайно, попереду довгий шлях, але це величезний крок для мене".

Олександр Бондарев на базі Williams Racing Джерело: Фейсбук Бондарева

Довідково: Williams Racing — незалежна британська команда Формули-1, яка була заснована у 1970-х роках, має у своєму активі 9 перемог у Куьку конструкторів.

У складі команди виступали багато легенд Формули-1, у тому числі пілоти, що вигравали чемпіонат світу.

Найвідоміші з них: Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Менселл, Деймон Хілл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Піке та інші.

У кінці липня Бондарев став першим українцем в історії картингу, хто виборов титул чемпіона Європи.