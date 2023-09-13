Россияне атаковали юг Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура
В ночь на 13 сентября россияне атаковали юг Одесской области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району.
"Известно о шести пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом и трое в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - отметил Кипер.
Идет ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар.