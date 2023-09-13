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Росіяни атакували південь Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

Росіяни атакували південь Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

У ніч на 13 вересня росіяни атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

"Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", – зазначив Кіпер.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники гасять пожежу.

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