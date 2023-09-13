Росіяни атакували південь Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура
У ніч на 13 вересня росіяни атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура та інші цивільні об'єкти.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.
"Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", – зазначив Кіпер.
Триває ліквідація наслідків. Рятувальники гасять пожежу.