Ночная атака "Шахедов": ПВО уничтожило 32 беспилотника

В ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Всего зафиксированы пуски 44 дронов – из них 32 сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Шахеды" атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами. Пуски ракет осуществляли из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым).

Как сообщают в Воздушных силах, основной целью беспилотников была портовая инфраструктура на юге Одесчины.

"По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона Shahed-136/131" , – говорится в сообщении.

К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.