Нічна атака "Шахедів": ППО знищила 32 безпілотники
У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Всього зафіксовано пуски 44 дронів – з них 32 збила протиповітряна оборона.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Шахеди" атакували Сумщину та Одещину кількома групами. Пуски ракет здійснювали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (Крим).
Як повідомляють у Повітряних силах, основною ціллю безпілотників була портова інфраструктура на півдні Одещини.
"За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні.
До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.