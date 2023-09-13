Нічна атака "Шахедів": ППО знищила 32 безпілотники

У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Всього зафіксовано пуски 44 дронів – з них 32 збила протиповітряна оборона.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" атакували Сумщину та Одещину кількома групами. Пуски ракет здійснювали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (Крим).

Як повідомляють у Повітряних силах, основною ціллю безпілотників була портова інфраструктура на півдні Одещини.

"За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони Shahed-136/131" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.