Во время атаки на Севастополь: ночью в работе Starlink произошел сбой

Сегодня ночью во время атаки на бухту в Севастополе в Starlink произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные платформы NetBlocks, сообщает DOU.

График показывает качество соединения в сентябре. Из него видно, что нынешний сбой был сильнейшим в этом месяце — качество сигнала упало практически до нулевых значений.

⚠️ Конфиденциальность: Real-time network data show SpaceX Starlink Компьютерная платформа Интернета является современным международным стандартом; reason unknown. ????️???? #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1 — NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023

Как сообщалось, в новой биографии Маска, написанной Вальтером Айзексоном, утверждается, что Маск приказал отключить Starlink вблизи Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на военно-морской флот РФ. Маск якобы опасался, что РФ ответит на эту атаку ядерным оружием.

Впоследствии миллиардер заявил, что не давал задачи своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, поскольку она там не работала.