Во время атаки на Севастополь: ночью в работе Starlink произошел сбой
Сегодня ночью во время атаки на бухту в Севастополе в Starlink произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные платформы NetBlocks, сообщает DOU.
График показывает качество соединения в сентябре. Из него видно, что нынешний сбой был сильнейшим в этом месяце — качество сигнала упало практически до нулевых значений.
Как сообщалось, в новой биографии Маска, написанной Вальтером Айзексоном, утверждается, что Маск приказал отключить Starlink вблизи Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на военно-морской флот РФ. Маск якобы опасался, что РФ ответит на эту атаку ядерным оружием.
Впоследствии миллиардер заявил, что не давал задачи своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, поскольку она там не работала.