Під час атаки на Севастополь: вночі в роботі Starlink стався збій

Сьогодні вночі під час атаки на бухту в Севастополі в Starlink стався масштабний збій. Про це свідчать дані платформи NetBlocks, повідомляє DOU.

Графік показує якість мережевого з’єднання у вересні. З нього видно, що нинішній збій був найсильнішим цього місяця — якість сигналу впала практично до нульових значень.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. ????️???? #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1 — NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023

Як повідомлялося, у новій біографії Маска, написаній Вальтером Айзексоном, стверджується, що Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на військово-морський флот РФ. Маск нібито боявся, що РФ відповість на цю атаку ядерною зброєю.

Згодом мільярдер заявив, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки вона там не працювала.