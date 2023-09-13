Обнародованы спутниковые снимки последствий ракетной атаки по Севастополю
Последствия украинской атаки на Севастопольский судоремонтный завод зафиксировали на спутниковых снимках, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".
На снимках с сервиса Planet.com видна разница между бухтой 12 и 13 сентября.
Напомним, по данным украинской разведки, в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки в среду, 13 сентября, был поражен большой десантный корабль, а также подлодка российских ВМС.
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов "за блестящую работу".
Позже стало известно, что Украина использовала для удара по Севастопольскому судоремонтному заводу и штабу Черноморского флота РФ британские крылатые ракеты Storm Shadow.