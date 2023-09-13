Оприлюднено супутникові знімки наслідків ракетної атаки по Севастополю

Наслідки української атаки на Севастопольський судноремонтний завод зафіксували на супутникових знімках, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки у середу, 13 вересня, було уражено великий десантний корабель, а також підводний човен російських ВМС.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам "за блискучу роботу".

Пізніше стало відомо, що Україна використала для удару по Севастопольському судоремонтному заводу та штабу Чорноморського флоту РФ британські крилаті ракети Storm Shadow.