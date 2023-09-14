В Евпатории прогремели взрывы, окупанты заявляют об атаке ВСУ

Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов", сообщает Украинская правда.

"Суспільне" отметило, что о нескольких мощных взрывах сообщил местный житель. Кроме того, паблики распространили фото и видео с мест взрывов.

Впоследствии "Суспільне" добавило, что взрывы в Крыму прогремели в районе села Уютное, что на запад от Евпатории.

"По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали Общественному Крым местные жители, в том районе, где был взрыв, размещена воинская часть №85683" , – говорится в публикации.

Крымский Telegram-канал "ЧП Севастополь" пишет о 4 мощных взрывах. Но пока неизвестно, идет ли речь о тех взрывах, о которых уже писали местные жители, или это новые.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что силы обороны работают по вражеским целям.

"Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома − все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные, хлопок цветет" , − подчеркнула Гуменюк.

Оккупационные власти Евпатории и Крыма взрывы пока не комментировали.

Однако издание ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ якобы уничтожили 11 беспилотников над Крымом, а также об уничтожении морской авиацией Черноморского флота еще трех безэкипажных катеров ВСУ.

В 7:22 утра Минобороны РФ сообщили, что около 5:00 утра вооруженные силы Украины пятью морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Оборонное ведомство оккупантов уверяет, что пять безэкипажных катеров якобы уничтожили огнем из штатного вооружения корабля.