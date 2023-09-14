В Евпатории прогремели взрывы, окупанты заявляют об атаке ВСУ

Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов", повідомляє Українська правда.

"Суспільне" зазначило, що про кілька потужних вибухів повідомив місцевий житель.

Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць вибухів.

Згодом "Суспільне" додало, що вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне, що на захід від Євпаторії.

"По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли Суспільному Крим місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683", – йдеться в публікації.

Кримський Telegram-канал "ЧП Севастополь" пише про 4 потужні вибухи. Але наразі невідомо, чи мова йде про ті вибухи, про які вже писали місцеві жителі, чи це нові.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що сили оборони працюють по ворожих цілях.

"Зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому − все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне", − наголосила Гуменюк.

Окупаційна влада Євпаторії так Криму вибухи поки не коментувала.

Однак видання ТАСС із посиланням на Міноборони РФ повідомило, що засоби ППО РФ нібито знищили 11 безпілотників над Кримом, а також про знищення морською авіацією Чорноморського флоту ще трьох безекіпажних катерів ЗСУ.

О 7:22 ранку Міноборони РФ повідомило, що близько 5:00 ранку збройні сили України п'ятьма морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря. Оборонне відомство окупантів запевняє, що п'ять безекіпажних катерів нібито знищили вогнем зі штатного озброєння корабля.