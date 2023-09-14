Нацбанк снова снизил учетную ставку

Сегодня, в четверг 14 сентября, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 22 до 20% годовых с 15 сентября 2023 года.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 22% действовала с 28 июля 2023 года.

До этого больше года (с 3 июня 2022 года по 27 июля 2023 года) ставка НБУ составляла 25%.

Новость дополняется