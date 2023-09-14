Нацбанк знову знизив облікову ставку

Сьогодні, у четвер, 14 вересня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 22 до 20% річних з 15 вересня 2023 року.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 22% діяла з 28 липня 2023 року.

До цього більше як рік (з 3 червня 2022 року до 27 липня 2023 року) ставка НБУ становила 25%.

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