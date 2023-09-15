СБУ проводит обыски у Шуфрича по подозрению в госизмене – источники

В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранного от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.﻿ Об этом рассказали собеседники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По словам источников, его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.

Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которые способствовали вторжению РФ и пытались скрыть от СБУ и руководства Украины планы России по нападению.

Журналист Юрий Бутусов сообщает, что Шуфрич был задержан.