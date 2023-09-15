СБУ проводить обшуки у Шуфрича за підозрою в держзраді − джерела

У п'ятницю 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За словами джерел видання, його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Шуфрич є співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

Правоохоронці розслідують державну зраду колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича і ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, які сприяли вторгненню РФ і намагались приховати від СБУ та керівництва України плани Росії щодо нападу.

Журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що Шуфрича затримали.